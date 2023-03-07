Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У рамках обов’язкової евакуації з Донеччини вивезли майже 50 тисяч громадян – уряд

Обов’язкова евакуація з Донеччини триває із серпня 2022 року

У рамках обов’язкової евакуації за сім місяців із Донеччини вивезли майже 50 тисяч громадян, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«До безпечних регіонів перемістилися майже 50 тисяч громадян. Серед них – більш як 6 тисяч дітей і понад 2 тисячі маломобільних. Також продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. В її межах з Харківщини за пів року виїхали більш ніж 24 тисячі людей. З нещодавно звільнених територій Херсонщини за 4 місяці евакуювалися понад 19 тисяч громадян», – розповіли у відомстві.

Обов’язкова евакуація з Донеччини триває із серпня 2022 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG