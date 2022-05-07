На Харківщині із окупованих Руських Тишок медикам вдалося вивезти трьох поранених цивільних – Синєгубов

Війська РФ продовжують обстрілювати мирних жителів Харківщини, із тимчасово окупованих Руських Тишок до Харкова медикам вдалося вивезти трьох поранених цивільних, повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, пораненим надають всю необхідну допомогу.

Олег Синєгубов повідомив, що російські війська обстріляли населені пункти Чугуївської, Золочівської, Красноградської громад.

У Генштабі 7 травня повідомили, що у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільні мости з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів сил оборони.