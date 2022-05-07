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На Харківщині із окупованих Руських Тишок медикам вдалося вивезти трьох поранених цивільних – Синєгубов

Війська РФ продовжують обстрілювати мирних жителів Харківщини. Фото ілюстративне

Війська РФ продовжують обстрілювати мирних жителів Харківщини, із тимчасово окупованих Руських Тишок до Харкова медикам вдалося вивезти трьох поранених цивільних, повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, пораненим надають всю необхідну допомогу.

Олег Синєгубов повідомив, що російські війська обстріляли населені пункти Чугуївської, Золочівської, Красноградської громад.

У Генштабі 7 травня повідомили, що у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільні мости з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів сил оборони.

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