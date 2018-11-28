Київський ТРЦ заявляє про евакуацію через застосування протестувальниками димових шашок

Київський торговельно-розважальний центр Ocean Plaza заявляє про евакуацію через застосування протестувальниками димових шашок.

«Незважаючи на те, що під час акції учасники заявляли, що не перешкоджають діяльності орендарів, не несуть загрози здоров'ю та життю відвідувачів і співробітників ТРЦ, о 18:00 в приміщенні ТРЦ було знову підпалено димові шашки, зараз проводиться евакуація. Про подальший режим роботи ТРЦ сьогодні буде повідомлено пізніше», – заявили в Ocean Plaza.

Представники націоналістичних організацій вже третій день поспіль проводять акції в Ocean Plaza з гаслами «Геть московський бізнес», «Бізнес на крові». Адміністрація ТРЦ наразі офіційно не коментувала звинувачення.