Обвинуваченого в нападі на Єврейський музей у Брюсселі засудили на довічно

Суд у Бельгії засудив громадянина Франції Мехді Неммуша до довічного ув’язнення за напад в Єврейському музеї Брюсселя в 2014 році. Раніше суд присяжних визнав його винним у вбивстві чотирьох людей.

Захист вже оголосив, що не буде оскаржувати вирок.

Разом із Неммушем судили француза Насера Бендрера, який допоміг йому дістати зброю. Бендрер засуджений до 15 років в’язниці.

24 травня 2014 року Неммуш відкрив стрілянину з автомата Калашникова по відвідувачах Єврейського музею в центрі Брюсселя. Три людини загинули на місці, ще одна була тяжко поранена і померла пізніше в лікарні. Неммуша затримали через шість днів на півдні Франції. Незабаром після цього Франція видала Неммуша бельгійській владі.

Мехді Неммуш – француз алжирського походження. Раніше він п’ять років провів у в’язниці за грабіж. У 2013 році виїхав до Сирії, де, за даними слідства, воював у лавах екстремістського угруповання «Ісламська держава».