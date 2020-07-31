Єврозона зазнала рекордного економічного спаду в другому кварталі

У другому кварталі 2020 року в єврозоні спостерігалося зниження на 12,1% порівняно з попереднім кварталом, спричинене пов’язаними з коронавірусною інфекцією обмеженнями. Офіційна агенція Євростат заявила 31 липня, що падіння було найбільшим від початку збирання статистичної інформації в 1995 році.

Іспанія, яка однією з перших постраждала від пандемії, показала найгірше в єврозоні падіння. Економіка цієї країни скоротилася на 18,5% після падіння на 5,2% за перші три місяці року.

Економіка Франції також сильно постраждала, її валовий внутрішній продукт у другому кварталі впав на 13,8%.

Економісти не очікують повернення до докризового рівня раніше 2022 року.

Занепад у Європі співставний із квартальним падінням на 9,5% у Сполучених Штатах.

Згідно з підрахунками Бюро економічного аналізу, валовий внутрішній продукт США за другий квартал скоротився в річному вимірі на 32,9%, це найбільш глибоке скорочення в економіці США за понад 70 років ведення статистики.