Іспанія стала шостою країною в світі, яка легалізувала евтаназію

Іспанія стала шостою в світі і четвертою в Європі країною, що дозволила добровільну смерть із допомогою лікарів, зокрема евтаназію для пацієнтів з недугами, які завдають їм тяжких страждань, пацієнтів із невиліковними захворюваннями та з нестерпним постійним болем.

18 березня нижня палата парламенту більшістю голосів підтримала законопроєкт про евтаназію. Законодавці з лівої правлячої коаліції та інших партій підтримали його, в той час як консерватори і крайні праві проголосували «проти», пообіцявши скасування закону в майбутньому.

Міністр охорони здоров’я Кароліна Даріас назвала рішення важливим кроком «на шляху до визнання прав людини».

«Ми рухаємося до більш гуманного і справедливого суспільства», – сказала Даріас.

Законопроєкт став результатом тривалих дебатів, що почалися три роки тому. Документ зазнав кілька змін в парламентських комітетах і в Сенаті. Очікується, що закон вступить в силу в середині червня.

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Закон дозволяє медичним працівникам відмовлятися від участі в процедурі евтаназії, якщо це суперечить їхнім переконанням.

Під час голосування за законопроєкт біля будівлі парламенту зібралися як прихильники, так і противники евтаназії.

Евтаназія, коли лікар вводить пацієнтові смертельну дозу певного препарату, є законною, або санкціонованою через суди у Бельгії, Канаді, Люксембурзі, Колумбії і Нідерландах. У Швейцарії та деяких штатах США дозволена добровільна смерть з медичною допомогою, але коли пацієнти самостійно приймають смертельні препарати під наглядом лікаря.