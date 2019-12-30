Колишнього прем’єра Хорватії засудили до 6 років тюрми у справі про корупцію

Хорватський суд засудив колишнього прем’єр-міністра країни Іво Санадера до шести років ув’язнення за звинуваченням у хабарництві.

Суд у Загребі 30 грудня визнав Санадера винним в отриманні 10 мільйонів євро хабаря в обмін на надання угорській нафтовій компанії MOL найбільшого пакету акцій хорватської енергетичної компанії INA більше ніж десять років тому.

Суд також засудив головного виконавчого директора MOL Жолта Ернаді до двох років ув’язнення у цій справі.

Ані Санадера, ані Ернаді в суді не було.

Президент суду Іван Турудіч заявив, що на арешт Ернаді видали ордер, і закликав Угорщину «діяти відповідно».

Ухвали суду можуть бути оскаржені.

66-річний Санадер обіймав посаду прем’єр-міністра Хорватії з 2003 по 2009 рік, а також був лідером владної партії Хорватський демократичний союз від 2000 по 2009 рік.

Санадера також визнали винним у тому, що він уклав угоду з Ернаді, щоб відокремити збиткову частину газового бізнесу від INA.

Якщо вирок вступить у силу, Санадеру доведеться повернути урядові 10 мільйонів євро.

Санадер залишив Хорватію в 2010 році після того, як йому висунули звинувачення у двох справах про корупцію. Через рік його затримали в Австрії й екстрадували до Хорватії.

Цей вирок був скасований Конституційним судом у 2015 році.

У 2018 році Санадера також засудили до двох із половиною років ув’язнення, звинувативши в наживі на війні. Наразі він перебуває у в’язниці, відбуваючи це покарання.