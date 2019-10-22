У США госпіталізували експрезидента Картера

Колишній президент США Джиммі Картер був госпіталізований увечері 21 жовтня після того, як він впав у себе вдома та зламав таз, повідомляє The Carter Center у твітері.

«Колишній президент США Джиммі Картер учора ввечері впав у своєму будинку в Плейнс, штат Джорджія, його госпіталізували до медичного центру Phoebe Sumter для спостереження та лікування незначного перелому таза», – йдеться у твіті.

У повідомленні також стверджується, що 95-річний Картер перебуває в доброму настрої та з нетерпінням чекає на одужання вдома. У травні 2019 року він зламав стегно і був прооперований.

Джиммі Картер був президентом США в 1977–1981 роках, він є головним довгожителем серед усіх експрезидентів.