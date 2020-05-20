Американська Exxon Mobil виставила на продаж свої активи в Азербайджані

Компанія Exxon Mobil знову виставила на продаж свою частку в найбільшому нафтовому родовищі Азербайджану – попри те, що через спричинене коронавірусом історичне зниження цін на нафту ціна на цей актив упала.

Речниця американського енергетичного гіганта Джулі Кінґ заявила, що Exxon Mobil «перевіряє ринковий інтерес» до своїх активів в Азербайджані. Компанія регулярно проводить оцінку свого виробничого портфеля і «якщо інші компанії знайдуть більшу цінність в активі, ми продамо», передеає Reuters слова речниці 19 травня.

Exxon Mobil уперше спробувала продати свою частку (6,8%) в родовищі Азері-Чираг-Гунашлі в Каспійському морі в 2018 році. Але в той же час компанія-конкурент Chevron змогла продати більшу частку в цьому бізнесі. Chevron продала свої 9,8% акцій угорській енергетичній фірмі MOL Group за 1,57 мільярда доларів у 2019 році.

Незрозуміло, скільки Exxon Mobil прагне отримати від продажу, однак це може бути значно нижча ціна, ніж мав Chevron.

Деякі азійські національні нафтові компанії, в тому числі Китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC), індійський ONGC та індонезійська Pertamina, виявили інтерес до акцій, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Представник національної нафтової компанії Азербайджану SOCAR відмовився від коментарів, повідомляє Reuters.

Різке падіння цін на нафту змусило Exxon Mobil повідомити в першому кварталі 2020 року про перші квартальні втрати за десятиліття.

Спроба продати частку в азербайджанському нафтовому родовищі відбувається після того, як торік компанія, базована в Техасі, розпочала план виведення до 25 мільярдів доларів із родовищ нафти і газу в Європі, Азії та Африці.