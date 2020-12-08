У Дніпрі відкрилася волонтерська «фабрика Святого Миколая»

У Дніпрі відкрилася «фабрика Святого Миколая». Волонтери почали фасувати перші подарунки до Дня Святого Миколая дітям із родин, які потребують підтримки.

Як розповіла Радіо Свобода координаторка акції Ніна Кондрікова, загалом цього року волонтери в рамках традиційної акції «Миколай про тебе не забуде» хочуть вручити подарунки двом тисячам дітей – з родин учасників бойових дій на Донбасі, переселенців, малозабезпечених та багатодітних сімей.

Подарунки – канцтовари, книги, іграшки, солодощі – приносять мешканці міста. Для цього організатори відкрили близько десятка локацій в різних точках Дніпра.

«Цьогоріча особливість – працюємо в умовах пандемії. Тому збираємо подарунки ми малими групами, не більш ніж 5 людей, потрібен обов’язково попередній запис. Фабрика відкрита з 12:00 до 19-20-ї, запрошуємо всіх долучатися. Розвозитимемо подарунки також, дотримуючись санітарних норм: невеликими групами – водій і два волонтери із засобами індивідуального захисту, за можливості вручатимемо подарунки надворі або безконтактно», – сказала координаторка.

За словами Ніни Кондрікової, для збору коштів на подарунки також проведуть низку заходів – майстер-класи з різних видів творчості, доброчинне кавування, краєзнавчий квест-похід тощо.

Збір подарунків триватиме до 16 грудня. З 17 грудня по 19-те волонтери їх розвозитимуть по домівках.

Цьогорічна «фабрика Святого Миколая» в Дніпрі – вже одинадцята.

Уперше акція «Миколай про тебе не забуде!» відбулася у Львові, згодом ідею підхопили інші міста України та сусідньої Польщі.