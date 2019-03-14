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14 Березень 2019, Київ 08:59
Новини | Міжнародні

У роботі Facebook і Instagram по всьому світу стався збій

Частина користувачів не могла ставити нові пости, ділитися відео і залишати коментарі

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У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій, що торкнувся користувачів по всьому світу. Він тривав більшу частину дня 13 березня.

Наразі не ясно, що призвело до збою роботи цих соцмереж і месенджерів. У той же час, як повідомили представники компанії у твіттері, неполадки в роботі не пов’язані з DDoS-атакою.

За інформацією сервісу Downdetector, що відстежує роботу інтернет-ресурсів, число користувачів, що скаржаться на проблеми в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram, до ранку 14 березня значно знизилося.

Для компанії Facebook це найсерйозніший збій в роботі за її історію. Останній раз компанія переживала схожі проблеми в 2008 році, коли у неї було 150 мільйонів користувачів. Зараз їх понад два мільярди.

Частина користувачів не могла ставити нові пости, ділитися відео і залишати коментарі.

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