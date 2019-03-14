У роботі Facebook і Instagram по всьому світу стався збій

У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій, що торкнувся користувачів по всьому світу. Він тривав більшу частину дня 13 березня.

Наразі не ясно, що призвело до збою роботи цих соцмереж і месенджерів. У той же час, як повідомили представники компанії у твіттері, неполадки в роботі не пов’язані з DDoS-атакою.

За інформацією сервісу Downdetector, що відстежує роботу інтернет-ресурсів, число користувачів, що скаржаться на проблеми в роботі Facebook, WhatsApp і Instagram, до ранку 14 березня значно знизилося.

Для компанії Facebook це найсерйозніший збій в роботі за її історію. Останній раз компанія переживала схожі проблеми в 2008 році, коли у неї було 150 мільйонів користувачів. Зараз їх понад два мільярди.

Частина користувачів не могла ставити нові пости, ділитися відео і залишати коментарі.