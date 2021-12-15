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У роботі Facebook стався глобальний збій

Найбільше скарг надійшло із США та Великобританії

Онлайн-платформа Downdetector, яка відстежує статус вебсайтів в режимі реального часу, повідомила про скарги користувачів на перебої в роботі соціальної мережі Facebook.

За даними сервісу, близько 57% користувачів повідомили про проблеми з входом до облікового запису, 35% – про проблеми під час перегляду стрічки новин, ще 8% скаржаться на роботу застосунку.

Найбільше скарг надійшло із США та Великобританії. Проблеми фіксували також користувачі у Канаді, Німеччині, Франції, Італії та інших країнах.

Також повідомлення стосувалися збоїв у роботі Facebook-месенджера. Про причини наразі невідомо.

Facebook – найбільша у світі соціальна мережа.

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