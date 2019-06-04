Компанія Facebook призначила українку менеджером із політичних питань

Компанія Facebook призначила Катерину Крук на посаду менеджера з публічних політичних питань по Україні. Про це 3 червня повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook, сама Крук про своє призначення без подробиць повідомила раніше.

«Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», – вказав чиновник і додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.

«Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо у важкі часи невизначеності для соціальних мереж», – написав заступник міністра інформації.

Катерина Крук не є надто активною на власній сторінці у Facebook, приміром, від початку 2019 року вона зробила доступними для широкого загалу лише три публікації, які надають уявлення про її позицію.

«Окупації і війни, собача робота в колгоспах, бідне сільське життя. Хрести на порожніх могилах загиблих повстанців, замучені і закатовані, виселення на Колиму, Комі і Владивосток, переписані дати народження і імена. У моїй родині поминальна неділя це не просто згадування померлих родичів. Це живий підручник з історії України і ціни її незалежності. Моїх рідних вбивали і виселяли з дому за те, що вони українці і хочуть бути господарями на своїй землі», – написала Крук 5 травня.

«Дорослі, говоріть з дітьми про Майдан. Говоріть про нього між собою. Бо він – сталевий стержень гідності та гордості цієї країни. Поки у нас буде наша легенда Майдану, нас ніхто не поставить на коліна знову», – пост такого змісту Катерина Крук розмістила 7 лютого.

Раніше у Facebook не було менеджера з політичних питань по Україні. Українські користувачі соціальної мережі неодноразово нарікали, що їхні пости зазнають блокувань, а характер блокувань може свідчити про те, що здійснюють їх адміністратори з проросійськими поглядами.