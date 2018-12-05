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05 Грудень 2018, Київ 16:53
Новини | Події

У роботі Facebook стався глобальний збій

Cтаном на третій квартал 2018 року кількість користувачів Facebook становила близько 2,3 мільярда

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У роботі соціальної мережі Facebook стався глобальний збій, свідчить інформація на порталі Down Detector.

За цими даними, найчастіше про збій у роботі соціальної мережі повідомляють користувачі із міст Британії, Нідерландів, Польщі та столиці Франції Парижа й столиці Італії Рима.

В Україні проблеми спостерігаються в користувачів із Києва, Житомира, Одеси, Вінниці, Черкас та Харкова.

За даними поталу Statista, станом на третій квартал 2018 року кількість користувачів Facebook становила близько 2,3 мільярда.

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