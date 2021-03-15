Ракета Falcon 9 вивела на орбіту 60 супутників зв’язку Starlink

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників зв’язку Starlink. Разом із цим компанія SpaceX установила новий рекорд: уперше на Землю повернулася ракета, яка здійснила дев’ять стартів і дев’ять посадок, повідомляє «Голос Америки».

Двоступенева ракета стартувала з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді в неділю, 14 березня, о 6:01 за місцевим часом. Приблизно через дев’ять хвилин перший ступінь багаторазової ракети повернувся на Землю, опустившись на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Запуск був здійснений через кілька днів після попереднього, коли інша ракета Falcon 9 вирушила в космос із сусіднього стартового майданчика космодрому на мисі Канаверал.

Обидві ракети вивели на орбіту по 60 супутників Starlink, наблизивши SpaceX до досягнення амбітної мети – створення першого угруповання супутників зв’язку, що нараховує 1440 апаратів.