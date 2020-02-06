FedCup: українські тенісистки сьогодні зіграють проти Болгарії

Українські тенісистки сьогодні починають виступи на Кубку федерації у групі А Євро-Африканської зони. Змагання приймає Таллінн.

За збірну України гратимуть: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Марта Костюк.

О 16:00 українки почнуть матчі проти збірної Болгарії.

Завтра на цей же час запланований початок зустрічі Україна – Хорватія.

У групі В, яка також проводить свої матчі у Таллінні, гратимуть Італія, Естонія, Австрія та Греція.

У суботу по дві команди змагатимуть за вихід у плей-офф Світової групи. Початок матчів – о 13:00.