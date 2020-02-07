Теніс: Україна провела ще один переможний день на Кубку федерації, здолавши Хорватію 3:0

Збірна України у п’ятницю перемогла збірну Хорватії з рахунком 3:0 на Кубку федерації з тенісу у групі А Євро-Африканської зони в столиці Естонії Таллінні, посівши перше місце в групі.

На початку ігрового дня Даяна Ястремська перемогла Лею Боскович 6:4, 6:4. Потім Еліна Світоліна здолала лідера команди Хорватії Яну Фетт – 6:3, 3:6, 6:1. І на сам кінець Марта Костюк і Катаріна Завацька вийшли переможцями у протистоянні Антонія Ружич/Тара Вюрт – 6:4, 6:3.

Напередодні українки в стартовому матчі обіграли збірну Болгарії за такого ж рахунку – 3:0.

У стиковому матчі Україна позмагається із командою Естонії завтра, 8 лютого, о 13:00. Хорватія зустрінеться з Італією.

Переможці стикових матчів отримають путівки в плей-офф Світової групи.