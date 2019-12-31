Міністр Федоров: мою матір звільнили через рішення нашого уряду

Віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що через рішення уряду про скорочення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій під це скорочення потрапила й його мати, яка працювала в одній із РДА.

«Все, що ми робимо, я відчуваю на своїй родині. Наприклад, мою маму звільнили – вона працює в районній адміністрації, працювала – вона потрапила під скорочення чиновників, яке ми ухвалили в уряді», – сказав Федоров у програмі Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Я дуже через себе все пропускаю, що ми ухвалюємо. Я розумів, що її звільнять, але я розумів, що це потрібно зробити, тому що йде реформа децентралізації, тому що державу потрібно перебудовувати», – додав Федоров в ефірі програми 30 грудня.

За словами міністра, його мати працювала начальником відділу фінансів, «і її скоротили, вона потрапила під скорочення».

Рішення скоротити граничну чисельність працівників райдержадміністрацій Кабінет міністрів України ухвалив 3 листопада. «Це зумовлене тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об’єднаних територіальних громад. Рішення уряду дозволить оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях», – повідомила тоді прес-служба Кабміну.

Як повідомляв напередодні того рішення міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, загалом штат РДА в Україні скорочують на 18 тисяч 449 позицій.