ДУС просить збільшити витрати на медицину для високопосадовців у 2021 році

Державне управління справами (ДУС) просить у бюджеті на 2021 рік виділити один мільярд гривень бюджетних коштів за програмою «Надання медичних послуг медичними закладами». Це більш як на 200 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році, зауважили в громадській організації StateWatch.

Про такі фінансові потреби йдеться у бюджетному запиті ДУС на 2021–2023 роки, а також у проєкті бюджету на 2021 рік.

Метою цієї бюджетної програми є надання медичної допомоги особам, що охороняються державою, народним депутатам, членам Кабміну, працівникам Офісу президента, апарату ВРУ та інших державних органів.

Загалом у системі ДУС медичні послуги надають чотири заклади.

У 2022 році ДУС також прогнозує витрати на медицину на рівні 1 мільярда гривень за цією ж програмою, а в 2023-му – до 1,1 мільярда гривень.

Майже половину запитуваних коштів, а саме 482 мільйони гривень, ДУС пропонує виділити лікарні «Феофанія».

Загалом на оплату праці та нарахування до неї ДУС планує витратити 775,6 мільйона гривень, 409 із яких – працівникам «Феофанії».

Загалом у медичних закладах ДУС працюють 3,5 тисячі осіб. Планується, що у 2021 році вони нададуть послуги 82,8 тисячі пацієнтів.