Фехтування на шаблях: Харлан програла на етапі Кубка світу

Жодна з українських фехтувальниць на шаблях не змогла пробитися до 1/8 фіналу етапу Кубка світу, який триває в столиці Угорщини Будапешті.

Лідерка жіночої збірної з фехтування на шаблях Ольга Харлан поступилася польській спортсменці Сильвії Матушак в 1/32 фіналу. Так само цей етап не змогли подолати Олена Кравацька, яка програла росіянці Софії Поздняковій, і Аліна Комащук, яка не впоралася з Чхве Су Йон із Південної Кореї.

Олена Вороніна виборола перемогу в 1/32 фіналу в зустрічі проти Цянь Цзяжуй із Китаю, але в наступному раунді поступилася француженці Сарі Бальзер.

У неділю, 14 березня, представники фехтування на шаблях розіграють командні нагороди Кубку світу в Будапешті, а разом з ними й очки в олімпійський рейтинг Токіо-2020.

Об 11:00 на доріжку вийдуть Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна й Олена Кравацька.

О 15:00 розпочнуть змагання Олексій Стаценко, Юрій Цап, Василь Гумен і Богдан Платонов.