ФІФА може відправити до Ірану місію, щоб перевірити, чи дозволять жінкам дивитися футбол

ФІФА розглядає можливість відправити до Ірану місію, щоб перевірити, чи буде жінкам дозволено відвідати матч кваліфікації чемпіонату світу 2022 року між Іраном та Камбоджею у жовтні.

«Іран – це гаряча тема. І я готуюся поїхати туди 10 жовтня», – сказав голова фундації ФІФА і чемпіон світу 1998 року в складі збірної Франції Юрі Джоркаєфф.

Фундація ФІФА називає однією із своїх цілей – зробити футбол більш доступним для жінок на Близькому Сході.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно 22 вересня заявив, що Тегеран запевнив організацію – влада дозволить жінкам відвідувати домашні матчі збірної Ірану.

Міжнародні організації закликають заборонити Ірану брати участь у міжнародних змаганнях після смерті жінки-вболівальниці Сахар Ходаярі. Вона підпалила себе після арешту за спробу потрапити на стадіон.

Іран забороняє жінкам відвідувати стадіони з 1979 року. Релігійні лідери стверджують, що жінок потрібно захищати від «чоловічої атмосфери» і «виду напів оголених чоловіків».