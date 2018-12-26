ФІФА розслідує участь російських футбольних клубів у кримському турнірі – ЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) направила запит у Російський футбольний союз (РФС) з приводу виступу саратовського «Сокола» і махачкалинського «Анжи-2» у Кубку Кримського футбольного союзу в 2017 році, повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленням, у ФІФА вважають, що участь російських клубів була погоджена РФС. За це Міжнародна федерація футболу може накласти санкції на Російський футбольний союз. У РФС заявили, що розбираються в ситуації, що склалася.

«Команди проводили тренувальний збір і ні в якому офіційному змаганні під будь-якої егідою не брали участі», – заявив виконувач обов’язків директора РФС Сергій Прядкін.

Без згоди Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) РФС не має права проводити турніри на території анексованого Криму. Також УЄФА заборонила кримським клубам брати участь у чемпіонаті Росії. За сприяння УЄФА в 2015 році був створений Кримський футбольний союз.