Військовий літак розбився на Філіппінах, щонайменше 17 людей загинули

Щонайменше 17 людей загинули в результаті катастрофи військового літака на півдні Філіппін, заявило 4 липня міністерство оборони країни.

За повідомленнями ЗМІ, літак, на борту якого перебувало 92 людини, зазнав аварії через відсутність злітно-посадкової смуги.

Аварія сталася на острові Холо за 1000 кілометрів на південь від Маніли. Вдалося врятувати 40 військових.

Газета The New York Times повідомила, що кількість загиблих може зрости.

Повідомляється, що більшість з тих, хто був на борту, нещодавно пройшли базову військову підготовку і були відправлені на острів Холо в складі оперативної групи з боротьби із тероризмом в регіоні, населеного переважно мусульманами.

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