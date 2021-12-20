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Тайфун на Філіппінах: понад 200 людей загинули

За даними поліції, 239 людей поранені

208 людей загинули на Філіппінах внаслідок тайфуну, який є найпотужнішим із тих, що вражали цю країну в Південно-Східній Азії у поточному році.

Влада 20 грудня повідомила, що 52 людини досі вважають зниклими безвісти після тайфуну «Рай». Шторм також вивів із ладу комунікації у кількох центральних містах і провінціях.

За даними поліції, 239 людей поранені. Очікують, що кількість жертв може зрости в той час, як екстрені служби дістануться віддалених районів.

Тисячі поліцейських, представників берегової охорони, військовослужбовців і пожежників залучені для допомоги в пошуково-рятувальних роботах у найбільш постраждалих районах, де бракує питної води та їжі.

Філіппінський Червоний Хрест заявив, що в прибережних районах тайфун залишив будинки, лікарні і школи «розірваними на шматки».

Під час тайфуну, який вдарив по країні 17 грудня, швидкість вітру сягала 195 кілометрів за годину.

Тисячі жителів евакуювали до початку стихії.

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