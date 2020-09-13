Фільм про Донбас здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі

Фільм української режисерки Наталки Ворожбит «Погані дороги» здобув нагороду Міжнародного тижня кінокритиків, що відбувся в межах Венеційського кінофестивалю. Картина визнана найкращою в категорії «Найбільш інноваційний фільм».

Фільм «Погані дороги» складається із п'яти новел, об'єднаних темою поганих доріг Донбасу, складними стосунками цивільних та військових, які вимушені співіснувати на клаптику степу сходу України, часто не довіряючи одне одному.

Гроші на фільм –​ 11,5 мільйонів гривень – після відмови на пітчингу Держкіно зрештою виділив Український культурний фонд, що є головним партнером проєкту. Але самі зйомки тривали усього три місяці, зокрема в Кураховому Донецької області, що усього в 10 кілометрах від лінії зіткнення.

«П’єса (на основі якої був знятий фільм – ред.) була написана в 2015 році, і якби ми коли у 2017-му подавались, тоді отримали фінансування, це було б вчасно. А зараз мені здавалося, що цей поїзд давно пішов, і була здивована. Ну, мабуть, вдалось докричатися через цей фільм. Насправді ж ця проблема існує, вона не висмоктана з пальця, вона хвилює всіх, хто працював над картиною. І, напевно, ця непідробність, вона і спрацювала якось», – розповіла Наталка Ворожбит.

Українська прем'єра фільму запланована на кінець жовтня в одному із київських кінотеатрів. В український прокат фільм «Погані дороги» вийде орієнтовно навесні наступного року.

Венеційський кінофестиваль – найстаріший кіноогляд у світі із головним призом «Золотим левом»​. Заснований 1932 року італійським диктатором Беніто Мусоліні. Складається із Основної програми, кіноринку, де укладаються договори на прокат фільмів, а також Секції незалежного та паралельного кіно, до якої входить і програма «Міжнародний тиждень критики». ​Лише після Венеційського за його прикладом з'явилися Каннський та Берлінський кінофестивалі, які нині утворюють «золоту трійку» найпрестижніших кіноподій у Європі. ​