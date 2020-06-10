Фільм про хлопчика з Донбасу став переможцем премії Peabody Awards

Фільм режисера Сімона Леренґа Вільмонта (Данія) «Віддаленний гавкіт собак» (The Distant Barking of dogs) став переможцем премії Peabody Awards, ідеться на офіційному сайті премії.

Документальна стрічка розповідає про 10-річного хлопчика Олега Афанасьєва, який впритул до лінії фронту на Донбасі. Картину знімали у селі Гнутове (адміністративно є частиною Маріуполя) Донецької області з 2015 до 2017 року.

Премія імені Джорджа Фостера Пібоді – це щорічна міжнародна премія за видатний внесок у галузі масмедіа, яка вручається з 1941 року.