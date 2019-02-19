Посольство України закликало кінотеатри в США не показувати російський фільм «Т-34»

Посольство України в США звернулося до низки американських кінотеатрів із закликом відмовитися від демонстрації російського фільму «Т-34».

У посольстві вважають, що ця стрічка «відкрито поширює та популяризує сучасну агресію Російської Федерації у світі, жертвою якої стала і Україна, використовуючи для цього історичну пам'ять про героїв Другої світової війни».

«Ми дякуємо представникам української громади в США, яким вже вдалося зупинити покази фільму «Т-34» у їхніх містах, та просимо всіх інших активістів приєднатися до спільних зусиль та звернутися до місцевих кінотеатрів із закликом про заборону показу кінострічки», – заявили в посольстві.

У Росії прем’єра фільму «Т-34» відбулася 1 січня 2019 року. Стрічка розповідає про воєнний період 1941-45 років і спробу лейтенанта Червоної армії Миколи Івушкіна втекти з німецького табору для військовополонених на танку «Т-34».