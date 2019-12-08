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08 грудня 2019, Київ 23:40
Новини | Міжнародні

Фінляндія: нова прем’єрка стане наймолодшою в історії країни

Фінляндія вдруге за пів року змінює уряд

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Соціал-демократична партія Фінляндії підтримала кандидатуру 34-річної Санни Марін на посаду прем’єр-міністра. Вона стане наймолодшою очільницею уряду в історії країни.

За Марін проголосували 32 члени партії, за її опонента Антті Ліндтман – 29.

Попередній прем’єр-міністр Антті Рінне подав у відставку на початку грудня після шістьох місяців на посаді. Цьому передували кілька тижнів страйку поштової служби країни, до якого долучилися представники інших галузей, включно з національною авіакомпанією Finnair.

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