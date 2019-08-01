Фінляндія посилює правила оформлення шенгенських віз для росіян

Міністерство закордонних справ Фінляндії оголосило, що країна з 1 вересня перестає оформляти шенгенські візи росіянам у спрощеному порядку.

«Посольство Фінляндії в Москві, Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі, а також консульства в Петрозаводську і Мурманську почнуть дотримуватися загальноприйнятої практики країн ЄС щодо документів, необхідних для візових заяв», – йдеться в повідомленні на сайті МЗС Фінляндії.

Нові правила означають, що жителям Санкт-Петербурга, Карелії, Мурманської області й інших прикордонних регіонів Росії тепер недостатньо буде просто заповнити заяву на видачу візи, додати до неї страховку і сплатити консульський збір. Їм також треба буде підтверджувати співробітникам консульства план своєї поїздки і наявність коштів на неї.

До заяви потрібно буде докласти квитки і бронювання готелю, а якщо їх немає – письмово описати маршрут. Також консульство попередило, що може зажадати довідку про доходи, виписку з банку або документи, що підтверджують наявність нерухомості в Росії: документи повинні підтвердити платоспроможність туриста. Звітувати про свій добробут повинні будуть і ті, хто їде в гості до родичів, які проживають в ЄС: раніше від них подібних документів не вимагали.

Раніше фінські консульства, як правило, не вимагали від росіян ні бронювання, ні квитків, ні довідки про доходи. Легкість оформлення віз до цієї країни приводила до того, що багато жителів прикордонних регіонів Росії використовували саме Фінляндію як точку в’їзду в ЄС, подорожуючи з неї в інші регіони Європи.

Багато жителів прикордонних регіонів Росії також їздили до Фінляндії на вихідні: за покупками Із чим пов’язана зміна правил оформлення віз, влада Фінляндії не повідомилаабо на відпочинок.

Всього росіяни в 2018 році здійснили понад три мільйони поїздок до Фінляндії. При цьому генконсульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі видало жителям міста й області в 2,5 рази більше віз, ніж всі інші дипмісії разом узяті: 539 тисяч віз. 99,6% з них були багаторазовими.

Із чим пов’язана зміна правил оформлення віз, влада Фінляндії не повідомила. Але минулого року відносини Москви і Гельсінкі ускладнилися після того, як відразу дві країни – Фінляндія і Норвегія – заявили, що Росія спеціально створювала перешкоди в роботі навігаційної системи GPS під час навчань НАТО в Арктиці.