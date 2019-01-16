Майно Фірташа на Кіпрі заарештували за позовом російського банку

Майно українського бізнесмена Дмитра Фірташа на Кіпрі заарештували за позовом російського банку ВТБ, повідомило російське видання «Коммерсант». За інформацією журналістів, вартість активів становить майже 46 мільйонів доларів.

Видання стверджує, що позов до окружного суду кіпрського міста Лімасол був поданий 20 грудня 2018 року юристами ВТБ. Його мають почати розглядати наприкінці січня.

«Коммерсант» пише, що Фірташ – бенефіціар приватного акціонерного товариства «Юкрейніан Кемікал Продактс» і зареєстрованого в Росії товариства з обмеженою відповідальністю «Титанові інвестиції». Ці підприємства володіють низкою великих хімічних підприємств в анексованому Росією Криму.

За даними джерел видання, позов ВТБ пов’язаний із кредитом, який ці компанії взяли у квітні 2015 року. У лютому компанії Фірташа нібито припинили здійснювати виплати в межах цього кредиту.

Холдинг бізнесмена Group DF на своїй сторінці у Facebook заявив, що «обмежувальні заходи є тимчасовим явищем на період розгляду справи в суді» і не впливають на роботу групи. У Фірташа стверджують, що оскаржуватимуть рішення.

Дмитра Фірташа вважають одним з основних «донорів» екс-президента Віктора Януковича, чий режим був повалений після масових протестів в Україні у лютому 2014 року. Після цього Фірташ втік до Росії, а звідти вирушив до Австрії, де був заарештований в 2014 році за ордером США. Він був звільнений після виплати застави у 125 мільйонів євро з умовою не покидати Австрію.

Фірташ є засновником консорціуму, який займається виробництвом добрив, титану і видобутком газу, також він є головним акціонером одного з телевізійних каналів України.