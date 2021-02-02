США: під час рейду у Флориді вбито двох агентів ФБР, трьох поранено

Двох агентів Федерального бюро розслідувань США було вбито та ще трьох поранено під час перестрілки у Флориді.

Як повідомили у ФБР, перестрілка сталася, коли федеральні агенти прийшли з ордером на арешт у справі про жорстоке поводження з дітьми.

Підозрюваний, який забарикадувався у будинку і провів там кілька годин, також загинув у протистоянні.

Спеціальний агент ФБР Майкл Леверок заявив, що двоє агентів госпіталізовані, їхній стан стабільний. Про стан третього пораненого ФБР-івця не повідомляється.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, підозрюваний був забарикадований в будинку в престижному районі міста Санрайз, неподалік від Маямі, протягом кількох годин до початку перестрілки. Стверджується, що він застрелився.

Газета Miami Herald повідомляє, що агенти ФБР хотіли отримати доступ до комп’ютера підозрюваного і інших доказів у справі, що стосувалася дитячої порнографії.