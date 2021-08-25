Британія анонсувала створення фонду «Партнерство за сильну Україну»

Міністр закордонних справ Великої Британії у справах європейського сусідства Венді Мортон 24 серпня оголосила про створення нового Фонду «Партнерство за сильну Україну» з участю кількох країн.

«Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США допоможуть пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України. Фонд «Партнерство за сильну Україну» розпочне свою роботу до грудня 2021 року і має на меті залучити до £35 млн від донорів протягом трьох років. Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України», – йдеться в повідомленні британського посольства.

Дипломати висловили сподівання, що «це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв’язків між громадами, розділеними конфліктом».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».