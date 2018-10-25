У Москві затримали юриста фонду Навального

Співробітники поліції Росії затримали в Москві Івана Жданова – юриста створеного російським опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією.

У своєму Twitter Жданов написав, що затримання відбувалося біля виходу з метро 25 жовтня.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що Жданова доправили до одного з відділень поліції на півдні Москви. Про причини затримання поки що невідомо.

У травні Жданова вже затримували. Тоді йому наказали сплатити штраф через його ймовірну причетність до організації протестів проти президента Росії Володимира Путіна.