Ліга чемпіонів: «Барселона» приїде до Києва з новим тренером

Іспанський футбольний клуб «Барселона» оголосив про відставку головного тренера, 58-річного голландця Рональда Кумана. Це сталося після поразки, якої каталонська команда зазнала 27 жовтня в 11-му турі Прімери від середняка іспанського футболу, команди «Райо Вальєкано» (0:1).

Після 10 проведених у чемпіонаті матчів у «Барселони» 15 очок і лише дев’яте місце в турнірній таблиці.

У Лізі чемпіонів каталонці також виступають погано – на старті групового турніру вони двічі з результатом 0:3 поступилися португальській «Бенфіці» та німецькій «Баварії, і лише в третьому турі змогли перемогти на своєму полі київське «Динамо» – 1:0.

Новим головним тренером може стати колишня зірка «Барселони» Хаві, але йому ще треба узгодити умови розриву контракту з катарським клубом «Аль-Садд», де він тепер працює.

2 листопада «Барселона» в четвертому турі Ліги чемпіонів гратиме в Києві проти «Динамо».