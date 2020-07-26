Іспанська футбольна ліга скасувала матч через спалах COVID-19 в одній із команд

Іспанська футбольна ліга (La Liga) 26 липня скасувала важливий матч другого дивізіону між клубами «Депортіво» (Ла-Корунья) та «Фуенлабрада», перенесений минулого тижня через спалах коронавірусної інфекції в команді гостей.

Гра спочатку була запланована на минулий понеділок, 20 липня, заключний день сезону в другому дивізіоні, але була перенесена незадовго до стартового свистка. Це сталося після того, як у «Фуенлабраді» виявили позитивний аналіз на COVID-19.

У суботу, 25 липня, число випадків у клубі сягнуло 28.

«Фуенлабрада» мала шанси на потрапляння до плей-офф для виходу до першого дивізіону, але керівництво клубу погодилося з рішенням ліги, згідно з яким у плей-офф гратиме конкурент, команда «Ельче».

Ліга заявила, що оцінює «величезну жертву» «Фуенлабради», чиє рішення «означає, що їхні гравці відмовляються від досягнутого своїми зусиллями та роботою протягом усього сезону, щоб полегшити закінчення змагань для решти клубів».

Гравці «Фуенлабради» дистанціювались від позиції свого клубу, наполягаючи, що вважають себе потерпілими від цього рішення і можуть звернутися до суду.