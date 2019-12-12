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12 грудня 2019, Київ 09:46
Новини | Спорт

Ліга Європи: «Динамо» має останній шанс на євровесну

У вирішальному матчі киянам допоможе захисник Віталій Миколенко (на фото)

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Київське «Динамо» проведе 12 грудня на НСК «Олімпійський» вирішальний поєдинок групового турніру Ліги Європи. Суперником є аутсайдер квартету В – команда «Лугано» зі Швейцарії.

Турнірна ситуація дозволяє «Динамо» в разі перемоги вийти до плейоф Ліги Європи з другого місця. Бажана також різниця у два м’ячі, оскільки за мінімальної переваги киян існують варіанти, що динамівці залишаться третіми.

Зараз турнірну таблицю очолює данський «Копенгаген», у якого 9 очок після п’яти матчів. 8 очок має шведський «Мальме», 6 – «Динамо». В активі швейцарців – два бали, для «Лугано» матч у Києві є останнім у цій єврокубковій кампанії.

Через дискваліфікації у вирішальному матчі «Динамо» не допоможуть Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич і Артем Шабанов. Початок гри в Києві – о 19:55.

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Сьогодні попрощається з Лігою Європи «Олександрія». О 22:00 команда, яка набрала три очки в непростій компанії, спробує здобути додаткові бали в Бельгії, де зустрічатиметься з «Гентом».

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