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25 серпня 2020, Київ 09:31
Новини | Спорт

Суперкубок України: Луческу вперше зіграє проти «Шахтаря»

Румунський наставник динамівців Києва Мвірча Луческу

У Києві на НСК «Олімпійський» 25 серпня буде розіграний перший трофей нового футбольного сезону – Суперкубок України. У принциповому протистоянні зійдуться чемпіони України з донецького «Шахтаря» та володарі національного Кубка київські динамівці.

Додаткової інтриги матчу додає те, що вперше на зустріч зі своєю колишньою командою динамівців на поле виведе Мірча Луческу, з ім’ям якого пов’язані найгучніші успіхи «Шахтаря», зокрема, виграш Кубка УЄФА в 2009 році.

Початок гри, яка відбудеться без глядачів, запланована на 21:00. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал «Футбол-1».

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