«Севілья» та Інтер» визначать переможця Ліги Європи

Іспанська «Севілья» та італійський «Інтер» 21 серпня визначать переможця другого за значенням футбольного клубного турніру континенту – Ліги Європи. Букмекери вище оцінюють шанси клубу з Мілана, який на півфінальній стадії розгромив (5:0) чемпіонів України, футболістів донецького «Шахтаря».

«Севілья» на шляху до фіналу переграла англійський «Манчестер Юнайтед» – 2:1.

Вирішальний поєдинок прийматиме стадіон «Рейн Енергі» в німецькому Кельні. Початок гри – о 22:00 за київським часом.