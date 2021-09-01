Футбол: Франція зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною перед матчем в Україні

Збірна Франції, яка у відбірному турнірі чемпіонату світу очолює групу D, не змогла на власному полі переграти команду Боснії та Герцеговини – 1:1.

Чемпіони світу, в складі яких вийшли зіркові форварди Антуан Ґрізманн, Карім Бензема та Кіліан Мбаппе пропустили гол на 36-й хвилині, у складі боснійців відзначився Едін Джеко. Невдовзі, на 40-й хвилині, рівновагу відновив Ґрізманн, але більше в цьому матчі не забила жодна команда.

На 51-й хвилині господарів опинилися в меншості, червону картку отримав Жіль Кюнде.

У суботу, 4 вересня, збірна Франції проведе в Києві матч проти збірної України, яка 1 вересня також не змогла переграти свого суперника, команду Казахстану (2:2).

Після чотирьох матчів в активі французів стало 8 очок, українці мають 4. На третьому місці в групі залишилися фіни, які сьогодні не грали, у них два очки після двох матчів. Також по два бали, але після трьох ігор, набрали команди Казахстану та Боснії і Герцеговини.