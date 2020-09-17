Ліга Єаропи: «Колос» із Ковалівки дебютує в єврокубках

У боротьбу на міжнародній арені слідом за «Динамо» 17 вересня вступає другий представник України – команда «Колос», яка представляє Ковалівку Київської області. У Греції в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи підопічні Руслана Костишина зустрінуться з грецьким «Арісом» із Салонік.

Тренерський штаб взяв на виїзд 23-х футболістів.

Голкіпери: Євгеній Волинець, Владислав Кучерук, Євгеній Кучеренко

Захисники: Віталій Гавриш, Олексій Зозуля, Кирило Петров, Євгеній Новак, Владислав Ємець, Максим Максименко, Олександр Чорноморець

Півзахисники: Євген Задоя, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Денис Костишин, Євгеній Смирний, Олег Ільїн, Павло Оріховський, Микита Кравченко, Денис Антюх, Євгеній Морозко

Нападники: Володимир Лисенко, Євген Селезньов, Євгеній Ісаєнко.

Початок гри – о 21:00 за Києвом, в ефірі матч покаже телеканал «Футбол-1», який із нинішнього сезону доступний лише за передплатою.