Ліга чемпіонів УЄФА: «Баварія» впевнено здолала «Ліон» у півфіналі

У фіналі головного футбольного турніру Європи серед клубів зустрінуться німецька «Баварія» та французький ПСЖ. У півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА команда з Мюнхена впевнено розібралася з іншим французьким клубом, «Ліоном», – 3:0.

Ще в першому таймі дубль оформив Серж Ґнабрі, який відзначився на 18-й і 33-й хвилинах, а на завершення гри свій гол забив і Роберт Левандовський.

Днем раніше з таким же рахунком 3:0 завершив протистояння з німецьким «Лейпцигом» французький ПСЖ.

Фінальний матч відбудеться в неділю, 23 серпня, на «Ештадіу да Луш» у столиці Португалії Лісабоні.