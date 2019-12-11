Ліга чемпіонів: букмекери вважають рівними шанси «Шахтаря» та «Аталанти»

У протистоянні українського «Шахтаря» та італійської «Аталанти» у вирішальному матчі футбольної Ліги чемпіонів немає очевидного фаворита, вважають букмекери. Експерти оцінюють шанси кожної з команд на перемогу коефіцієнтом 2,55, менш імовірним підсумком називають нічию – 3,75.

Турнірна ситуація дозволяє гірникам продовження виступу в єврокубках навіть у разі нічиєї. Перемогу у квартеті С достроково забезпечив «Манчестер Сіті», який має 11 очок після 5 матчів. «Шахтар» набрав 6 балів, хорватське «Динамо» – 5, «Аталанта» – 4.

Нічия дозволить донеччанам бути вище за «Аталанту», але не гарантує другого місця і продовження виступів у Лізі чемпіонів. У паралельному матчі загребське «Динамо» прийматиме, вочевидь, напіврезервний і немотивований склад англійського гранда.

Якщо «Шахтар» і «Аталанта» зіграють унічию, а «Динамо» переможе манчестерців, то чемпіони України у лютому зіграють у Лізі Європи, а не в Лізі чемпіонів. Щоб залишитися в головному турнірі континенту, гірники мають грати на перемогу.

Початок матчу в Харкові – о 19:55 за Києвом. У цей же час пролунає стартовий свисток і в Загребі.