Ліга чемпіонів: «Реал» – «Мансіті» та ще сім результатів жеребкування чвертьфіналу

Центральним протистоянням стадії чвертьфіналу футбольної Ліги чемпіонів УЄФА стануть матчі мадридського «Реала» і «Манчестер Сіті». Такими є результати жеребкування, яке відбулося 16 грудня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.
Інші пари склали «Борусія» (Дортмунд) – ПСЖ, «Аталанта» – «Валенсія», «Атлетико» – «Ліверпуль», «Челсі» – «Баварія», «Ліон» – «Ювентус», «Тоттенгем Хотспур» – «Лейпциг», «Наполі» – «Барселона».
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 18, 19, 25 і 26 лютого, а матчі-відповіді – 10, 11, 17 і 18 березня.
О 14:00 розпочнеться процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, свого суперника дізнається донецький «Шахтар».
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