Футбол: у фіналі Ліги Європи зіграють «Вільярреал» та «Манчестер Юнайтед»

У польському Гданську 26 травня відбудеться фінальний поєдинок другого за значенням клубного турніру континенту – Ліги Європи. У вирішальному протистоянні зійдуться кривдник київського «Динамо» на стадії 1/8 фіналу турніру, іспанський «Вільярреал», та фаворит – англійський «Манчестер Юнайтед».

Головним арбітром зустрічі буде француз Клеман Тюрпен.

Переможець фіналу здобуде право наступного сезону зіграти в груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Початок матчу – о 22:00. В Україні пряму трансляцію матчу проведуть телеканал «Футбол-1» та відеосервіс «Мегого».