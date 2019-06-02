«Ліверпуль» вийшов на третє місце за числом перемог у Лізі чемпіонів

Англійський «Ліверпуль» після своєї шостої в історії перемоги в головному клубному турнірі Європи вийшов на чисте третє місце за числом тріумфів у Кубку європейських чемпіонів та Лізі чемпіонів.

Попереду «червоних» розташувалися лише італійський «Мілан» (сім перемог) і 13-разовий володар трофею, мадридський «Реал».

По п’ять разів вигравали це змагання німецька «Баварія» та «Барселона», яка представляє Іспанію. У голландського «Аякса» чотири перемоги, по три – у італійського «Інтера» і англійського «Манчестер Юнайтед».

У серпні «Ліверпуль» змагатиметься за ще один ттрофей, Суперкубок Європи, з лондонським «Челсі», який у фіналі Ліги Європи обіграв «Арсенал» (4:1).