«Ліверпуль» виграв Суперкубок УЄФА

Англійський «Ліверпуль» став переможцем Суперкубка УЄФА, здолавши у фінальному матчі інший англійський клуб «Челсі». Основний та додатковий час матчу завершилися з нічийним рахунком 2:2, а в серії пенальті більше пощастило футболістам із Ліверпуля.

У першому таймі в складі лондонців на 36-й хвилині відзначився Олів’є Жиру, але одразу по перерві Садьо Мане відновив рівновагу.

В овертаймі першим відзначився вже Мане, вивівши «Ліверпуль» уперед, але згодом Жоржиньйо з пенальті відновив рівновагу.

У серії пенальті п’ятий удар за «Челсі» змарнував Абрахам.

Матч пройшов у середу 14 серпня в Стамбулі. В ньому зустрічалися чинні переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи.