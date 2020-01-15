Воротар збірної України перейшов в іспанський «Ов’єдо»

Воротар збірної України, чемпіон світу U20 Андрій Лунін перейшов на правах оренди до кінця сезону в іспанський клуб «Реал Ов’єдо». Про це повідомив офіційний твітер-акаунт клубу, який зараз перебуває на межі вильоту з Сегунди, другого іспанського дивізіону.

Права на Луніна належать мадридському «Реалу», до якого українець перейшов у 2018 році. Головний тренер мадридців Зінедін Зідан неодноразово висловлював незадоволення тим, що Лунін не отримував необхідної ігрової практики в команді «Реал Вальядолід», до якої його віддавали в оренду.

В «Ов’єдо» Андрію Луніну обіцяють постійну ігрову практику. Дотепер основним голкіпером команди був 34-річний Нерео Шампань, але в 22 матчах Сегунди його команда пропустила 33 м’ячі, і нині перебуває на 17-му місці та на відстані одного очка від зони вильоту.