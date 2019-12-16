Ліга Європи: «Шахтар» зіграє з «Бенфікою» в 1/16 фіналу

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні 16 грудня відбулося жеребкування, за підсумками якого про свого суперника на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи дізнався останній представник України в єврокубках – донецький «Шахтар». У лютому помаранчево-чорні зіграють із португальською «Бенфікою».

«Бенфіка» є беззаперечним лідером чемпіонату Португалії. В 14 матчах лісабонський клуб здобув 13 перемог і програв одного разу. Маючи 39 очок, «Бенфіка» на сім балів випереджає «Порту», який має одну гру в запасі.

Як і «Шахтар», «Бенфіка» стала третьою в групі Ліги чемпіонів. В останньому турі, де лісабонців влаштовувала лише перемога, вони розгромили російський «Зеніт» – 3:0. «Бенфіка» набрала сім очок, перегравши в третьому турі французький «Ліон» і зігравши в п’ятому турі з німецьким «Лейпцигом» на виїзді 2:2.

«Шахтар» прийматиме свого опонента 20 лютого, а 27 лютого зіграє на виїзді.