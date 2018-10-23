«Шахтар» зіграє із «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» 23 жовтня проведе один із головних матчів сезону. У Харкові підопічні Паулу Фонсеки приймуть одного з лідерів англійського футболу – «Манчестер Сіті».

Це буде поєдинок третього туру Ліги чемпіонів. Після двох нічиїх на старті змагань у групі F донеччани з двома очками перебувають на третьому місці. Очолює квартет французький «Ліон» із чотирма балами, «Манчестер Сіті» має три очки, на останній сходинці – німецький «Гоффенхайм».

Початок поєдинку у Харкові – о 22:00.