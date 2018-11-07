Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграє в Манчестері

Футболісти «Шахтаря» проведуть 7 листопада в англійському Манчестері поєдинок четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Підопічні Паулу Фонсеки намагатимуться щонайменше не програти фавориту квартету F, команді «Манчестер Сіті». Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

Два тижні тому гірники без жодних шансів програли цьому супернику в Харкові – 0:3.

Після того поєдинку манчестерці очолили групу, маючи 6 очок. На другому місці перебуває французький «Ліон» (5 балів), німецький «Гоффенгайм» і український «Шахтар» мають по два очки і наразі конкурують за третє місце, яке дає можливість продовжити виступи в Лізі Європи.